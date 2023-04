[aktualisiert Donnerstag 13.19] Die Pfalzwerke haben in der Ludwigstraße (zwischen den Hausnummern 22 und 34a) eine Störung festgestellt, die dringend behoben werden musste. Die Verbandsgemeinde Landstuhl hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass die Verkehrsführung daher geändert werden müsse. Nun gibt sie allerdings Entwarnung. Der Fehler sei behoben worden. Eine Änderung der Verkehrsführung sei also nicht mehr notwendig.