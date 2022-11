In der Innenstadt wird es im Advent doch eine Weihnachtsbeleuchtung geben – wenn auch in deutlich abgespeckter Form: So wird der Weihnachtsbaum vor Peek & Cloppenburg zusätzlich zum Schmuck eine LED-Beleuchtung bekommen und die vorhandene LED-Beleuchtung von sieben großen Platanen wird angeschaltet. Darauf haben sich Oberbürgermeister Klaus Weichel, Alexander Heß vom Citymanagement und der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands, Matthias Pallmann-Heger, verständigt. Die Finanzierung soll über Paten sichergestellt werden, und die Beleuchtung soll bis zum Start des Weihnachtsmarkts am 21. November einsatzbereit sein.

Besucher der Innenstadt können an den Samstagen 10. und 17. Dezember die SWK-Linienbusse im Stadtgebiet kostenlos nutzen. Details sollen noch bekannt gegeben werden, die Kosten werden über das vom Stadtrat zur Verfügung gestellte Sonderbudget zur Förderung des ÖPNV gedeckt.