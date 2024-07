Acht Engel für ein Halleluja! Zur 60. Ausgabe der Nuit de la Chanson am Freitag, 5. Juli, hat die Gastgeberin Pauline Ngoc gleich acht renommierte Sängerinnen aus der Region eingeladen.

Und alle waren sie, laut Ngoc, hoch erfreut, bei dem „Rendez-vous des Dames formidables“ mitsingen zu dürfen. Darunter sind Sängerinnen, die deutschlandweit erfolgreich unterwegs sind, eine ist es sogar weltweit.

Seit Ende der 1980er Jahre lebt die international gefragte finnische Jazzsängerin Kirsti Alho in Deutschland. Sie arbeitete mit Jazzgrößen wie Archie Shepp, Horace Parlan, Horst Jankowski, Charly Antolini und dem UMO Jazz Orchestra. Daneben sang sie den Titelsong für die „Tatort“-Folge „Der Entscheider“. Ihr 2009 erschienenes Duo-Album „Very Late“ singt sie mit dem finnischen Pianisten Tuomas Kauppi. In der Emmerich-Smola-Musikschule Kaiserslautern erteilt Kirsti Alho Unterricht in Jazz- und Popgesang. Ihr Publikum berührt sie mit gefühlvollen, sanften Balladen.

Margit Engel wieder dabei

Keine Unbekannte bei der „Nuit“ dürfte auch die Chansonsängerin Margit Engel sein, die schon einige Male Pauline Ngoc begleitet hat. Jahrelang war sie auch Frontfrau der Gruppe Vis à Vis, die sich auf französische Chansons konzentriert hatte. Ihre Lieder zelebriert sie auf unnachahmliche Weise.

Singt bei der 60. Ausgabe ebenfalls: Lisa Mosinski. Foto: Buchholz

Freuen dürfen sich die Besucher auch auf die Sängerin und Logopädin Lisa Mosinski. Bekannt ist sie als famose Frontfrau der Volker Klimmer Band. Mosinski singt aber auch im Duo mit dem Gitarristen und Sänger Frederik Frößl oder in diversen Band-Formationen und ist weit über die Grenzen der Stadt Kaiserslautern bekannt. Ihre Stimme ist sehr wandlungs- und modulationsfähig und besticht, wie die RHEINPFALZ einmal schrieb, „durch ihre frische Unbekümmertheit.“

Weit über die Grenzen hinaus bekannt ist auch die Sängerin und Stimmtherapeutin Sabrina Roth. „Musik ist mein Lebensgefühl“, schreibt sie über sich, und damit begeistert sie ihr Publikum. Sie lebt, was sie singt, charismatisch, ausdrucksstark – und „dabei völlig egal, ob einfühlsamer Jazz, mitreißender Soul und Pop, seelenergreifender Blues, röhriger Rock oder transformierender Metal“. Seit 15 Jahren ist die freischaffende Sängerin sowohl als Live- wie auch als Studiosängerin unterwegs.

Katja Welck ist dann auch am 7. Juli mit der Uni Big Band zu erleben. Foto: ider

Ins Rampenlicht tritt auch Katja Welck aus Kaiserslautern. Auch sie ist keine Unbekannte, gehört sie doch zu den prägenden Stimmen der Uni-Big-Band oder dem Jazzquartett 4 For Kate. Mit außerordentlichem Jazzfeling weiß sie ihr Publikum stets zu begeistern.

Christliche Musik

Sogar eine Schweizerin steht bei der 60. Ausgabe der Nuit de la Chanson auf der Bühne. Die Sängerin, Stimmtrainerin, Toningenieurin und Musikproduzentin Anja Lehman aus Lörrach ist eine der gefragtesten Stimmen der christlichen Musikszene. Soloalben wie „More Than A Little“, „Still Believe In You“ oder „Beautiful“ mit geistlichen Liedern zeugen von ihrer Leidenschaft. Ihre Konzerte führten sie bislang durch Europa, USA und Südamerika.

Ihren Traum als Sängerin lebt auch Shakti Paqué aus Kaiserslautern. Die in Hamburg geborene leidenschaftliche Pfälzerin arbeitet als frei schaffende Künstlerin und Musikerin. Mit ihrem Mann Matthias Paqué tourt sie als Duo Mon Mari et Moi. Ihre Songs komponieren beide gemeinsam gern am Küchentisch. Gute-Laune-Musik, die auch ohne Heile-Welt-Lieder auskommt. Das scheint das Erfolgsrezept der beiden Musikern zu sein. Mal frech gegen den Strich gebürstet, mal warmherzig bezaubernd.

Führt durchs Programm: Ina Bartenschlager. Foto: Andreas Sebald

Mal frech gegen den Strich bürstet auch Ina Bartenschlager, ohne die die Nuit de la Chanson nicht denkbar wäre. Sie ist die „Frau mit der Lampe“, die im Cotton Club auf ihre ganz spezielle Art zweisprachig durch die Chansons führt und Wissenswertes, Skurriles und Humorvolles über Chansons und ihre Interpretinnen ausgräbt. Ina ist aber auch Autorin und Akteurin der Belleville-Wortwerkstatt und beschäftigt sich mit literarischen Experimenten.

Bei so viel Frauenpower muss die Gastgeberin Pauline Ngoc, die schon im Pariser Olympia aufgetreten ist, sich fühlen wie im siebten Chanson-Himmel.