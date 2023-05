Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nuit de la Chanson am Freitag in der bestens besuchten Kammgarn stand ganz im Zeichen des Bossa Nova. Mit Didier Sustrac konnte Gastgeberin Pauline Ngoc zum zweiten Mal den Weltenbummler präsentieren, der als der brasilianischste unter den Chansonsängern gilt. Ein Ausflug in ein Fantasiereich voller Sonne, Poesie, Lebensfreude, aber auch Melancholie.

Wie etliche seiner Chansonnier-Kollegen hat auch Didier Sustrac – groß und gertenschlank, schwarzes Kraushaar, wettergegerbter Teint – ein ausgeprägtes Faible für Latino-Musik.