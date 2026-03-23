Jyzzel und Sébastien aus Straßburg und Schlagzeuger Oli Brandt aus Saarbrücken waren die Gesichter der 78. Nuit de la Chanson.

War es der Frühlingsbeginn? Oder waren es die Gäste auf und vor der Bühne, die dieses Mal dieses auffallend Leichte und Heitere in den nächtlichen Cotton Club brachten? Was auch immer – es reichte, bis in die Schlussminuten des über dreistündigen Konzerts mit fröhlichen Gesichtern ein Bad in begeistertem Applaus zu nehmen. Dabei ist es doch für die gastgebende Sängerin Pauline Ngoc trotz „Stammpersonal“ und festem Ablauf dieser Konzertreihe jedes Mal wieder ein Neubeginn. Und das nun schon zum 78. Mal. Mit einer Einschränkung: die musikalischen Gäste Jyzzel und Sébastien – bürgerlich Murielle Schreiber und Sébastien Kanmacher – sind nicht neu in der Kammgarn und erinnerten daran mit strahlenden Gesichtern.

Ein möglicher Grund von Leichtigkeit und Heiterkeit: besonders der Sängerin Jyzzel gelang mit entwaffnend erfrischender Stimmlage ein offenherziges Kommunizieren mit den Besuchern im Halbdunkel. Überall bleibt ein Lächeln zurück. Mitreißend und vorbehaltlos singt sie ihre Lieder und erzählt über Melodien hinweg von ihrem, deinem und meinem Leben.

Solide Rhythmik

Und mittendrin eine Portion Humor. Etwa dann, wenn Sébastien sogar allerletzte Töne ihr aus dem Resonanzboden seiner Gitarre heraus in den Schoß schüttelt. Das kam an – leicht, heiter, sogar tanzbar, perfekt für den Frühling. Er schien auch in den Instrumentalstücken der Band eingezogen zu sein. Sie klangen leiser, weicher, wärmer. Inklusive Schlagzeug. Gemeint ist Oli Brandts erstes Mal. Mit sicherer Hand und verlässlichen Einsätzen erklangen Bleche und Trommeln in höchst solider Rhythmik. Beachtenswert. Ebenso Vincenzo Carduccio, allerdings auf Musikstile bezogen. Erklang doch der Abba-Song „Dancing Queen“ mit seinen Akkordeonklängen.

Pauline Ngoc sang ihn gewohnt eingängig zwischen Musik und Gefühl. Martin Preiser am Klavier vertiefte den Dialog instrumental, und alles passte. Auch der Blues danach, genauer der „Bed Times Blues“. Ihn sang Ngoc eher forsch und frei raus, und zwar auf Deutsch. Bis das Gitarrensolo von Jonas Maurer kam. Der Club hielt den Atem an und holte erst wieder Luft beim frenetischen Applaus. Die 78. Nuit – sie bleibt unvergessen.