Die „Nuit de la Chanson“ in der Kammgarn zeigt ein abwechslungsreiches Programm mit mehr als einem halben Dutzend Protagonisten.

Die neue Ausgabe der „Nuit de la Chanson“, eines der letzten „Wohnzimmer-Konzerte“ in der Kammgarn vor der Schließung aller öffentlichen und privaten Kulturstätten, geriet recht aus der Zeit gefallen. Vor dem inneren Auge ließ sie Bilder von nassem Kopfsteinpflaster nächtlicher Pariser Straßen im Schein gelber Autolampen, kettenrauchenden Filmhelden mit fahler Gesichtshaut und Rendezvous unter Gaslaternen entstehen.

Abwechslungsreiches Programm

Die geistigen Bilder wurden angeregt durch ein abwechslungsreiche Programm mit mehr als einem halben Dutzend Protagonisten. Chansons mit klassisch melancholischen und kritischen Texten gab es zu hören, vorgetragen von Philippe Huguet und Pauline Ngoc. Dazu professionelle Musik vom starken Akkordeonisten Vinzenco Carduccio, dem versierten Bassisten Wolfgang Janischowski sowie Martin Preiser am Piano und Michael Lakatos am Schlagzeug. Außerdem begleitete Christian Maurer Philippe Huguet auf virtuose Art und Weise am Piano.

Dass die Zuhörer weitere Zusammenhänge etwa zwischen Text, Musik und damaligem Zeitgeist besser verstand, dafür war Ina Bartenschlager zuständig. Sie führte mit ihren Erzählungen durch den Abend und brachte etwa französische Chansonkultur mit dem Existenzialismus in Verbindung. So über Jean Paul Sartre, der beispielsweise Liedtexte für Juliette Greco schrieb. Letztere bekannterweise eine wahre Ikone des Existenzialismus, die sich übrigens schon vor vielen Jahrzehnten traute, recht frei über ihre Sexualität zu singen. Weiter erklärte sie: „Meine Universität war das Cafe“.

Die frühere Pariser Szene

„Bonjour Tristesse“ ist eines der bekanntesten Lieder dieser Zeit und dieser Pariser Szene. Jeweils zur Stimmung der Chansons passend erschien die Kammgarn-Bühne mal tiefrot ausgeleuchtet, mal in kaltem Blau erstrahlend. Und passend zur Vorstellung dunstiger nächtlicher Straßen oft sehr großzügig mit Kunstnebel eingeräuchert.

Alles in allem also recht stimmungsvoll und bei aller Melancholie oder textlicher Freizügigkeit immer unterschwellig an die Vergänglichkeit unseres armseligen Seins gemahnend. Passend zur Jahreszeit und der heutigen Spaßgesellschaft zum Trotz. Aus der Zeit gefallen in einem positiven Sinne also.

INFO

Programmumplanungen und ähnliches finden sich im Internet unter www.kammgarn.de