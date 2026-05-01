Die bereits 79. Ausgabe der beliebten Reihe „Nuit de la Chanson“ war am Donnerstag im Cotton-Club wieder eine ganz besondere.

Zur gewohnten „Hausbesetzung“ mit der Moderatorin Ina Bartenschlager und der Band-Stammformation und Lokalmatadorin Pauline Ngoc gesellten sich der von der Jazzszene bekannte Trompeter und Flügelhornist Tobias Weber und als Besuchermagnet aus Paris Justine Jérémie (Knopfakkordeon) mit ihrem Gesangspartner Frederic Thomas. Beide treten ständig in der Pariser Szene, so im Kultclub Lapin Agile, auf und allein das zeigt, dass es authentischer, lebensechter und direkter kaum denkbar ist.

Durch ihre besondere Kunst der Ein- und Hinführung in den themenübergreifenden Stoff konnte Ina Bartenschlager in ihrer Mischung aus frankophilem Charme und geistreichen Verbindungen die Schicksale und Lebenswege von Kultfiguren der legendären Idole wie Sammy David oder Shirley Bassey wieder aufleben lassen.

Auf den Spuren der Kulthits

Und beide Sängerinnen, Pauline und Justine, wandelten nicht nur stilsicher auf den Spuren der damaligen Kulthits, nein, sie vermittelten auch deren Lebensgefühl und Individualität und Identität: Pauline singt nicht nur, schlüpft vielmehr in die Schicksale der Titelfiguren, erzählt deren „Geschichte“, vermittelte ihre Tragik und ihre Form der Sublimation auf eine ganz intensive und persönlich nachempfundene lebensechte Vortragsweise.

Musikalisch ist der quirlige, wie ein Wasserfall so reich sprudelnde Gast hinsichtlich Vitalität, Charisma und musikalischem Können eine Wucht: Sie begleitet sich sehr gekonnt und nicht nur mit stereotypen Grundmustern kreativ und im Tonfall angemessen auf dem Knopfakkordeon, singt mit einer selten klaren und reinen sowie sehr natürlich und frei schwingenden Stimme und strahlt direkt an der Rampe eine ungewöhnliche Faszination aus.

Turbulenter Vortragsstil

Auch sie wandelte in den Spuren von kauzigen Kreaturen, die mal am Scheideweg des Lebens schicksalhafte Begegnungen musikalisch vermittelten: Doch Justine Jérémie schafft es, dies mit ihrem eigenen positiv gestimmten Naturell zu überspielen. Als Pendant singt mitunter bei einigen Titeln der dagegen „geerdete“ Bariton mit einer rauchigen und bauchigen Stimme, was einen interessanten Kontrast ergab. Ein Sonderlob gebührt der mal liedhaft, dann im kecken Tonfall mal lasziven, mal (gespielt) naiven Vortragsstil wechselnden Französin, die alle Register eines turbulenten Vortragsstils zog.

Die instrumentale Umrahmung und Stütze „trug“ die Gesangspartien meist souverän.