Der Novembermarkt ist ein Fixpunkt im Pirmasenser Kalender. Vom 8. bis 10. November 2024 lockt die populäre Veranstaltung das Publikum ins Herz der Innenstadt. An drei Tagen laden edle Tropfen, Gaumenfreuden und Live-Musik zum Feiern ein.

Als beliebter Treffpunkt für Genießer beim Pirmasenser Novembermarkt hat sich das Weinzelt auf dem unteren Schloßplatz etabliert. Zum Markenzeichen ist das Riesenrad geworden, das sich vor der Pfarrkirche St. Pirmin dreht. Am verkaufsoffenen Sonntag will der Einzelhandel die Attraktivität der Geschäftswelt unter Beweis stellen.

Das Winzler Hotel-Restaurant Kunz und die Wasgau AG sind erneut Partner des Novembermarktes. Im beheizten Weinzelt mit seiner transparenten Dachkonstruktion werden Winzer aus der Pfalz und von der Nahe ihre Weine ausschenken. Im Ausschank sind Weine und Seccos vom Winzerhof Wallhäuser (Mandel/Nahe), vom Weingut Emil Bauer (Landau-Nußdorf), Weingut Kuntz ( Impflingen) und dem Weingut Wilhelm Anselmann ( Flemlingen). Küchenmeister Eric Kunz vom gleichnamigen Hotel-Restaurant in Winzeln bietet mit seiner Mannschaft eine herbstliche Speisekarte, deren Gerichte auf die Weine abgestimmt sind. Die Auswahl reicht von Kürbiscremesuppe über Kalbsragout und Kürbis-Ravioli bis hin zu „Rostigen Rittern“.

Barrierefreie Gondel auf dem Riesenrad

Ungewöhnliche Ausblicke auf die Horebstadt und über das Markttreiben können Besucher bei einer Fahrt im Riesenrad „Ostseestern“ erleben. Die 35 Meter hohe Konstruktion auf dem oberen Schloßplatz bietet in 26 offenen Gondeln Platz für insgesamt 153 Gäste. Die Besonderheit: Eine Gondel ist barrierefrei und bietet einem Rollstuhlfahrer plus maximal zwei Begleitpersonen die Möglichkeit, die Schuhstadt aus der Vogelperspektive zu entdecken. Der 90 Tonnen schwere Stahlkoloss entfaltet in der Dunkelheit eine ganz besondere Wirkung, wenn 100.000 energiesparende LED-Lichter den Radkranz und die Speichen illuminieren.

Die Schloßstraße verwandelt sich in eine Schlemmermeile. Die Palette der Speisen reicht von Grillspezialitäten bis hin zu süßen Leckereien wie Churros, Crêpes, gebrannten Mandeln und schokolierten Früchten. Verkaufsstände mit Deko-Artikeln runden das Angebot ab. Die kleinen Besucher können sich auf dem Bunge-Trampolin vergnügen.

Live-Musik an allen drei Tagen

Zur besonderen Atmosphäre des Novembermarktes trägt insbesondere die Live-Musik an allen drei Tagen bei. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung am Freitagabend, 19 Uhr, sorgt die Band „Stroke Unit“ für Stimmung im beheizten Weinzelt. Das Repertoire der zehnköpfigen Formation reicht von Rock, Pop, und Funk bis hin zu Hip Hop oder Jazz. Hits mit der passenden Energie garantiert der Auftritt der Band „Casual Chic“ am Samstagabend. Ab 19.30 Uhr liefert die fünfköpfige Gruppe eine Mischung aus neuesten Songs der Popwelt und Klassikern.

Den Sonntagmorgen haben sich die wahren Genießer unter den Novembermarkt-Besuchern längst freigehalten. Das Cafehaustrio unterhält ab 11 Uhr die Gäste mit Jazz der Extraklasse. Klaus Buchner (Saxophon, Querflöte, Percussion), Sven Götz (Gitarre) und Christian Sommerfeldt (Kontrabass) setzen auf einen akustischen, dezenten Sound und spielen ihr Programm in betont lässigem und entspanntem Stil. Das Repertoire der drei studierten Musiker erstreckt sich von zeitlosen Jazz-Klassikern, bekannten Pophits und Latin-Nummern bis hin zu Eigenkompositionen. Das Duo „Pina Colada“ sorgt ab 15 Uhr im Weinzelt für erstklassige Unterhaltung. An der Seite von Sängerin Nicole Friedrich steht Keyboarder und Pianist Andreas Puster auf der Bühne. Längst hast sich die Formation einen Namen weit über die Grenzen der Südwestpfalz hinaus erarbeitet. Auf der Setliste der Vollblutmusiker stehen von Standards über Easy Jazz bis hin zu Rock, Pop, Schlager und aktuellen Charts.

BBS-Schülerfirma präsentiert Waren

Der Startschuss für den verkaufsoffenen Sonntag fällt um 13 Uhr. Die Läden haben bis 18 Uhr geöffnet. An allen drei Tagen ist auch die Schülerfirma BBS Kreativ mit einem Verkaufsstand im Weinzelt sowie auf der Schloßstraße vertreten. Die jungen Erwachsenen – angehende Holztechniker und Teilnehmer des Berufsvorbereitungsjahrgangs Technik – entwerfen, produzieren und vermarkten ihre handwerklich hergestellten Gegenstände selbst. Die Auswahl reicht vom Weinglashalter über Weinständer aus Alt und Edelholz bis hin zu Champagner-Gestellen.

Im Alten Rathaus gibt es neben den Dauerausstellungen „Wald, Schloss, Schuh“ und dem Scherenschnittkabinett der Künstlerin Elisabeth Emmler eine Sonderausstellung. „Freiheit – so nah, so fern“ beschäftigt sich mit dem ehemaligen Konzentrationslager Natzweiler-Struthof und beleuchtet insbesondere die Schicksale der Inhaftierten.

Auf einen Blick

Das Weinzelt ist freitags von 18 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Am Samstag zwischen 11 Uhr und Mitternacht sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Stände und Fahrgeschäfte in der Schloßstraße sind am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Stadtmuseum Altes Rathaus ist während des Novembermarktes freitags, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, Schüler sind frei.