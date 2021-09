In einer Mitteilung in den gängigen Warnapps für Mobiltelefone ist Mittwochmittag die Bevölkerung informiert worden, dass die Notrufnummern 110 und 112 bundesweit gestört sind.

„Es war eine bundesweite Störung, aber kein Komplettausfall“, erklärte Hendrik Braun, Schichtleiter der Integrierten Leitstelle, die für Stadt und Landkreis Kaiserslautern sowie den Donnersbergkreis und den Kreis Kusel zuständig ist. Die genauen Gründe für die Störung waren ihm nicht bekannt. Da die 110 in der Westpfalz am Mittwoch noch funktionierte und einzelne Anrufer auch unter der 112 noch durchgekommen seien, habe man darauf verzichtet, die Feuerwehrgerätehäuser in den Stadtteilen und Dörfern zu besetzen: „Bei einem Totalausfall kümmern sich die Einsatzzentralen in den Verbandsgemeinden darum, dass Feuerwehrleute vor Ort ansprechbar sind.“ Der Hinweis über die Warnapps sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, erläuterte Braun. Die Störung hielt etwa zwei Stunden an.