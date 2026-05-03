Mackenbach / Ramstein-Miesenbach. Durch Vortäuschen einer Notlage hat ein Mann am Freitagnachmittag versucht, von Autofahrern Geld fürs Tanken zu kommen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der mutmaßliche Betrüger, der mit einem Pkw unterwegs war, in Mackenbach gezielt andere Verkehrsteilnehmer angehalten. Dabei gab er vor, dass sein Tank leer sei, er aber kein Geld dabei habe. Er bat darum, ihm auszuhelfen. Den angesprochenen Autofahrern versprach er, die Beträge später zurückzuzahlen. Die bedrängten Autofahrer verständigten die Polizei, die den Mann allerdings nicht mehr antraf.

Kurz darauf ging bei der Polizei aber eine weitere Meldung über ähnliche Vorfälle an der Auffahrt zum West-Gate der Air Base in Ramstein-Miesenbach ein. Dieses Mal war die Polizei rechtzeitig zur Stelle: Eine Zivilstreife erwischte den Mann am Mackenbacher Forsthaus dabei, wie er erneut versuchte, durch Anhalten vorbeifahrender Fahrzeuge an Geld zu kommen. Als er die Einsatzkräfte bemerkte, versuchte der mutmaßliche Betrüger zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang, da die Polizisten sein Auto mit ihrem Dienstfahrzeug zugeparkt hatten.

„Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen Mann, der bereits in der Vergangenheit mehrfach mit einer vergleichbaren Vorgehensweise polizeilich in Erscheinung getreten ist“, so die Polizei. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.