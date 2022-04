Wenn Familien durch Arbeitslosigkeit, Scheidung oder ähnliche Umstände belastet sind, fehlt den Müttern und Vätern oftmals die Kraft und die Zeit, sich um die optimalen Entwicklungschancen für die Kinder zu kümmern. Geldmangel verschärft dieses Problem erheblich. In solchen Fällen kann der „Nothilfefonds für Familien“ unterstützen. Der Fonds finanziert sich aus Spendengeldern und springt dort ein, wo alle anderen gesetzlichen Ansprüche und Fördermöglichkeiten ausgeschöpft sind. Besteht eine familiäre Notsituation und greifen alle anderen sozialen Systeme nicht, so kann aus Mitteln des Fonds Geld als Zuschuss oder als Darlehen bereitgestellt werden. So wird beispielsweise die Teilnahme an Ferienfreizeiten oder die Anschaffung von Schul- und Lernmaterialien ermöglicht.

Vielfältige Hilfsmöglichkeiten

Welche vielfältigen Hilfsmöglichkeiten der Nothilfefonds seit 2006 bietet, darüber hat sich jetzt Sozial- und Jugenddezernentin Anja Pfeiffer in der Sitzung des Arbeitskreises „Hilfen für Familien“ ein Bild gemacht. Sie ist jetzt Schirmherrin des Nothilfefonds. „Gerade Familien benötigen unbürokratische Hilfe, wenn sie in Not geraten sind. Mit dem Nothilfefonds können wir genau diese Unterstützung bieten und die Lücken schließen“, so Pfeiffer.

Zu dem Arbeitskreis, der den Fonds verwaltet, gehören neben der Stadt – die Leitung hat Gertrud Stahl vom Referat Jugend und Sport inne – Vertreterinnen und Vertreter des ASZ, der BDKJ Kaiserslautern, des Caritas-Zentrums, des Deutschen Kinderschutzbundes, des DRK, des Evangelischen Gemeindedienstes, des SOS Kinderdorfs, des Vereins Lichtblick 2000 und, in beratender Funktion, des Jobcenters sowie Privatpersonen. Über die Mittelvergabe entscheidet ein Ausschuss. Wer helfen möchte, kann sich an Gertrud Stahl, Abteilung Soziale Dienste des Referates Jugend und Sport der Stadtverwaltung, unter Telefon 0631 365 4858 oder unter gertrud.stahl@kaiserslautern.de wenden.