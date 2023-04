Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geht es darum, seinen Mitmenschen zu helfen, ist Nico Mück stets mit von der Partie. Der 26-Jährige ist Notfallsanitäter der Malteser-Rettungswache in Schwedelbach. Spontan hat er sich mit mehreren Maltesern bereit erklärt, Kollegen vom Deutschen Roten Kreuz beim Impfeinsatz in Seniorenheimen in Kaiserslautern und Umgebung zu unterstützen.

Dem Einsatz des Impfteams ging eine Online-Einweisung voraus. Zwischenzeitlich koordiniert Nico Mück die Impfeinsätze der Malteser in Stadt- und Landkreis Kaiserslautern.

