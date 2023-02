Der erste Tag des Wärmebusses zeigt, dass ein solches Angebot – leider – nötig ist. Mehr davon ist wünschenswert.

Obdachlose sind inzwischen Normalität in deutschen Städten. An kalten Tagen steigt jedoch die Aufmerksamkeit, wenn man selbst frierend an ihnen vorbeiläuft. Das DRK hat mit dem Wärmebus einen ersten Schritt getan, um jenen ein klein wenig zu helfen. Es weitet damit Angebote wie die Glockestubb oder das Christophorusheim aus. Die Nachfrage am ersten Tag zeigt, wie nötig solche sind. Da die Menschen aber nicht nur freitags frieren, müsste ein umfassenderes Angebot her. Dafür sind weitere Helfer und Mittel notwendig. In Zeiten vielfacher Not weltweit schwierig. Bei uns sollte jedoch für alle wenigstens das Nötigste da sein.