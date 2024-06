Der Kaiserslauterer Bundesligaclub Nostra DartMus hat die Sensation geschafft und sich den deutschen Pokalsieg gesichert. Damit ist er endgültig aus dem Schatten des Ligakollegen DV Kaiserslautern herausgetreten.

Der Rahmen stimmte. 40 Boards waren in der Soccerarena in Bingen aufgebaut, in der an diesem Wochenende ein Großereignis das nächste jagte. Nach einem Turnier am Freitag mit 145 Teilnehmern und zahlreichen