Gute Nachricht für die Nahversorgung im Wohngebiet Bahnheim und am Belzappel im Westen der Stadt. Dort können die Menschen ab Donnerstag in einem 1100 Quadratmeter großen Lebensmittelmarkt einkaufen, eine Bäckerei mit Café gibt es auch.

Der Schrecken dürfte groß gewesen sein, als Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in Weilerbach am Mittwoch eine Spinne in einer Bananenkiste entdeckten. Die Freiwillige Feuerwehr aus dem Ort und der Tierschutzverein Kindsbach rückten an.

Nach massiver Kritik hat sich die Stadt Kaiserslautern nun doch dazu durchgerungen, aus Energiespargründen nicht ganz auf eine Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Wie sieht es aber in den größeren Städten und Gemeinden im Landkreis aus? Bleibt es hier im Advent dunkel oder gibt es wenigstens einen Hauch Weihnachtsstimmung?

Ende September hat das Werk von Ideal Automotive für immer seine Tore geschlossen. Wie könnte es mit dem über vier Hektar großen Gelände im Herzen Otterbergs weitergehen? Die Stadt fragt nun die Bürger nach ihren Ideen.

Ein Lattenrost, eine Dokumentenablage, Dekoartikel mit Möpsen, ein Kasten voller Ausstechförmchen: Alles zum Wegwerfen zu schade – finden jedenfalls die Besitzer und inserieren im nicht kommerziellen Tausch- und Verschenkmarkt des Landkreises Kaiserslautern. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, wie das System läuft.