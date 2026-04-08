Ausnahmsweise im Pfalztheater fiel der Startschuss des 31. Kammgarn International Jazzfestivals. Saxophonlegende Jan Garbarek eröffnete den Konzertreigen.

Ein Auftakt, wie man ihn sich besser nicht hätte wünschen können: Die norwegische Jazzlegende Jan Garbarek eröffnete gestern Abend im Pfalztheater Kaiserslautern das 31. Kammgarn International Jazzfestival. Bereits zum sechsten Mal seit 2001 gab sich der Starsaxophonist in Kaiserslautern die Ehre. Der 79-Jährige, der seit rund sechs Jahrzehnten internationale Bühnen bespielt und den europäischen Jazz dabei wesentlich prägte, trat diesmal mit seiner Group mit den langjährigen Weggefährten Rainer Brüninghaus am Piano, dem indischen Trommelmagier Trilok Gurtu und dem Brasilianer Yuri Daniel am Bass an. Er fesselte das Publikum im Großen Haus des Pfalztheaters einmal mehr mit seinen kühlen, spannungsreichen Klangepen. Durchaus bildkräftig, regen sie die Phantasie des Hörers immens an. Das Jazzfestival läuft nun noch bis Samstag und wird heute fortgesetzt mit dem Auftritt des israelischen Jazzpianisten Omer Klein und seinem neuen Sextett The Poetics , dann wieder im Kulturzentrum Kammgarn (Karten und Infos unter www.kammgarn.de). Faro