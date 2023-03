Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich hatte keine Ahnung vom Berufsleben. Ich war ein junger Mensch ohne Weg.“ Als ehemaliger Schüler des Hohenstaufen-Gymnasiums folgte Norman Choim dem Rat eines Familienmitglieds und machte bei einem Steinmetz- und Steinbildhauerbetrieb ein Praktikum. Von dem Einblick in den Steinmetzbetrieb von Gottfried Müller in Schopp angetan, entschloss er sich zu einer Ausbildung als Steinmetz- und Steinbildhauer.

„Ich bin da einfach reingerutscht“, so der 41-Jährige, der drei Jahre später, mit seinem Gesellenbrief in der Tasche, Einblick in mehrere Steinmetzbetriebe bekam.

Das Natursteinwerk