Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bogenschützen gehen weiter in eine recht ungewisse Zukunft. Die Saison ist wettkampflos gelaufen, die Vereinsturniere sind bis weit in den Herbst erst einmal alle abgesagt. Wie es in der kommenden Hallensaison aussieht, das ist bislang alles andere als klar.

„Zwar bereitet der Pfälzer Sportschützenbund die Hallensaison vor, aber die Abstands- und Sicherheitsvorschriften sind bei der Ausrichtung von Wettkämpfen für die Vereine eine Herausforderung“,