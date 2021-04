Vier Bewerber sind noch im Rennen um den Vorstandsposten bei den Stadtwerken Kaiserslautern (SWK). Das erfuhr die RHEINPFALZ aus zuverlässiger Quelle.

Gesucht wird derzeit der Nachfolger von Richard Mastenbroek als Vorstand für Technik und Personal. Mastenbroek war im März aus den Diensten der Stadtwerke ausgeschieden.

Die Stadtwerke arbeiten bei der Suche nach dem geeigneten Kandidaten für die Neubesetzung der Vorstandsposition mit einer Personalberatungsgesellschaft zusammen. Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) leitet die Findungskommission.

Die vier Bewerber sind aus einem Auswahlverfahren übrig geblieben. Die Findungskommission will sich am 20. November verständigen, wen sie als Kandidaten vorschlagen will. Die Entscheidung im Aufsichtsrat der SWK Versorgungs AG soll im Dezember fallen.

Für Fortführung des Auswahlverfahrens

Die Aufsichtsräte der SWK Versorgungs AG und der SWK GmbH, im politischen Volksmund als Holding bezeichnet, haben nach Informationen der RHEINPFALZ in der vergangenen Woche den Beschluss gefasst, das Auswahlverfahren fortzuführen. Beide Aufsichtsräte legten auch ein klares Bekenntnis zugunsten des Partnerschaftsvertrags ab. Die Entscheidungen in beiden Aufsichtsräten fielen nach RHEINPFALZ-Informationen einstimmig.

Die beiden Aufsichtsräte bezogen damit Position in der laufenden rechtlichen Auseinandersetzung über die Frage, welchen Einfluss der Stadtrat auf die Besetzung eines Vorstandspostens bei den Stadtwerken hat.

Der Partnerschaftsvertrag, im Jahr 2009 geschlossen, regelt die Besitzstände zwischen der Stadt Kaiserslautern, der SWK GmbH und der Thüga AG. Die SWK GmbH ist zu hundert Prozent in der Hand der Stadt, die SWK Versorgungs AG gehört zu 74,9 Prozent der Stadt und zu 25,1 Prozent der Thüga AG.

Geübte Praxis nach dem Partnerschaftsvertrag war bisher gewesen, dass der Aufsichtsrat der SWK Versorgungs AG die Vorstände der Stadtwerke bestellt und diese personenidentisch übernommen wurden an die Spitze der SWK GmbH und der SWK Verkehrs AG, die ebenfalls zu hundert Prozent im Besitz der Stadt ist.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Littig, der sich jetzt an der Abstimmung im Aufsichtsrat der SWK GmbH nicht beteiligte, hatte die Diskussion über die Einflussmöglichkeiten des Stadtrats bei der Vorstandsbesetzung bei den Stadtwerken angestoßen.