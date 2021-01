Wie viel Natur hat die Stadt Kaiserslautern noch? Wie viel Fläche ist verbraucht? Diese Gedanken macht sich Leserin Heidi Scheffler. Nachdem sie erfahren hat, dass für Amazon fast 20 Hektar gerodet wurde, würde sie dies gern einordnen.

Die Stadtverwaltung kann mit Zahlen dabei helfen. „Die Flächen der Stadt Kaiserslautern umfassen laut Flächennutzungsplan 13.961,60 Hektar“, informiert Stadt-Sprecher Matthias Thomas. Davon sind 3446,70 Hektar, also knapp ein Viertel, Siedlungsflächen – also Flächen für Wohnbau und Gewerbe, Sondergebiete, Gemeinbedarfsflächen, Verkehrsflächen, Bahnanlagen sowie Ver- und Entsorgungsflächen. „In diesen rund 3500 Hektar Siedlungsflächen stecken aber auch unbebaute Anteile von bebauten Grundstücken, daher ist diese Zahl nicht als Vollversiegelung zu rechnen“, ergänzt Thomas.

Die restlichen 10.514,90 Hektar sind unbebaute Flächen, also Grünflächen, Flächen für die Landwirtschaft, für Wald sowie Wasserflächen. „Aus diesen Zahlen ist grundsätzlich ableitbar, dass ein extrem hoher Anteil der Gemarkungsfläche der Stadt Kaiserslautern noch ,Naturfläche’ ist, und zwar vorwiegend Wald“, schließt Thomas.

Zum Vergleich: Von der Gesamtfläche Deutschlands sind laut Statistischem Bundesamt rund 14 Prozent Siedlungs- und Verkehrsfläche. In den deutschen Metropolen beträgt der Anteil 50 bis 60 Prozent.

Thomas ergänzt, dass bei jedem Eingriff in die Natur ein Ausgleich zu schaffen ist, es muss also so viel Fläche der Natur zurückgegeben werden, wie mit der Baumaßnahme weggenommen wurde. Dieser Ausgleich kann auch durch Aufwertung bestehender Naturflächen erfolgen.