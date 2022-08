Seit der Einführung von „Yoga im Museum“ im Mai im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) sind die Stunden immer gleich ausgebucht. Für Donnerstag, 18. August, 19 Uhr, gibt es noch die Chance auf eine zehnminütige Kurzführung mit Svenja Kriebel und 50-minütigen Yogapraxis mit Yogalehrerin Sylvia Prenzel.

Zuerst tauchen die Teilnehmenden in ein strahlendes Blau von Nikolaus Kolisis Werk „Lichtung“ ein und vertiefen diese Erfahrung im Foyer des mpk mit kraftvollen Yogaübungen. Dabei geht es um die Frage, ob Yoga die Kunst anders erfahrbar macht oder Kunst das Yoga. Das mehrteilige Werk „Lichtung“ (2022) des 1953 in Salzburg geborenen Künstlers besteht aus rechteckigen oder quadratischen verschieden großen Leuchtkästen, die ein gleichermaßen kräftiges wie subtil wirkendes Blau aussenden. Nur kleine Eingriffe verändern den Raum und stellen die Frage, was Blau ist. Weitere Fragen tauchen auf, wie: Sendet es eine Botschaft aus?

Die Vinyasa-Yogapraxis (Bewegungssequenzen in Verbindung mit dem eigenen Atemrhythmus) ist für alle Übungslevel geeignet. Die Teilnehmenden sollten an bequeme Kleidung denken, Yogamatten und -kissen stehen zur Verfügung. Eine verbindliche Anmeldung ist bis 17. August um 11 Uhr erforderlich an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de. Die Zahlung der Gebühr von 15 Euro inklusive Museumseintritt erfolgt bar vor Ort.