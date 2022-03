Die Wasserhähne auf dem Hauptfriedhof sind noch abgedreht. Eine Leserin hatte am RHEINPFALZ-Telefon angeregt, angesichts der warmen Temperaturen die Wasserhähne auf dem Hauptfriedhof früher als sonst wieder aufzudrehen. „Ich schleppe die Zehn-Liter-Gießkanne vom Parkplatz über den Friedhof, weil ich einige Gräber pflege“, berichtete die Leserin.

Die Frühlingsblüher müssten jetzt gesetzt werden, weil sie sonst in den Blumengeschäften ausverkauft seien. „Aber ohne Wasser wachsen sie nicht an.“ Die Frau betonte, sie wolle nicht motzen, aber sie beobachte täglich Friedhofsbesucher, die Kanister oder Wasserflaschen transportieren. Das müsse doch nicht sein. Bei der Friedhofsverwaltung sei ihr gesagt worden, Wasser gebe es erst wieder ab dem 4. April. Die Frau wünscht sich etwas mehr Flexibilität seitens der Verwaltung.

Die Friedhofsverwaltung bedauerte auf Anfrage den Umstand, dass so kurzfristig – trotz wärmer werdender Temperaturen – kein Wasser eingeschaltet ist und kann den Unmut einiger Besucher nachvollziehen. „Doch wie so oft erscheint manch einfache Handhabung bei genauerer Betrachtung weitaus komplexer: Selbstverständlich werden die Witterungsverhältnisse von den Verwaltungsmitarbeitern überprüft, insbesondere die Nachttemperaturen. Auch wenn es tagsüber bereits frühlingshaft warm ist, haben wir gerade nachts teilweise noch Minusgrade“, erläuterte Nadin Robarge, Sprecherin der Stadtverwaltung.

Das Wassersystem auf dem Hauptfriedhof verlaufe bodennah und damit nicht frostsicher auf einer Gesamtlänge von rund 19.000 Meter. „Damit ist auch klar: Ein simples Aufdrehen des Wassers an einem Tag ist nicht ohne Weiteres möglich. Beim Wassersystem auf dem Hauptfriedhof handelt es sich um ein weit verzweigtes Bewässerungssystem aus 379 Zapfstellen, 78 Schiebern und 65 Leerläufen“, so Robarge. Allein mit der Vorbereitung zum Aufdrehen der Wasserleitungen seien zwei Mitarbeiter eine ganze Arbeitswoche beschäftigt, da alle Schieber, Leerläufe und Zapfstellen zu kontrollieren und Reparaturarbeiten – wie beschädigte Entnahmestellen oder Wasserrohrbrüche – auszuführen seien. Aus diesen logistischen Gründen könne an einem sonnigen Wochentag nicht kurzerhand ein Wasseraufdrehen erfolgen. „Das hat nichts mit einer unflexiblen Verwaltung zu tun“, so die Stadtsprecherin.