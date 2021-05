Wann der Gelterswoog in die Saison startet, ist unklar. Das hat Pächterin Viktoria Butenko am Sonntag auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt. Sie sagte, das Wetter sei nach wie vor zu unbeständig. Sie wolle erst aufmachen, wenn die Temperaturen stabil bei 22 Grad liegen. Vor allem aber wisse sie nach wie vor nicht genau, unter welchen Voraussetzungen der Badebetrieb in diesem Jahr möglich sei, ob beispielsweise Schnelltests verlangt werden. Sie warte auf detaillierte Informationen der Stadtverwaltung. Noch wisse sie auch nicht, wie viele Badegäste sie einlassen darf. „Aber wir machen definitiv auf, wir sind startklar“, so Butenko, die den Gelterswoog seit dem Jahr 2013 betreibt und dafür eine Pacht an die Stadt zahlt.