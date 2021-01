In fast allen Seniorenheimen sind die Er stimpfungen abgeschlossen. Eine gute Nachricht, denn dort gibt es die meisten Corona-Toten. Dass die Heimleitungen wegen der Zweitimpfung etwas in Sorge sind, ist verständlich. Denn auch das RKI kann nicht sagen, wie hoch der Schutz nach der ersten Impfung bei den Älteren ist. Zudem kann es nicht ausschließen, dass es bei Verzögerung zu Mutation kommen könnte. Mit 28 Tagen liegt die Zweitimpfung aber vollends in der Kulanz von 42 Tagen. Und Dreyer versicherte am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung, die Zweitimpfung sei sicher. Ihre Forderung nach einem nationalen Impfgipfel ist aber sehr gerechtfertigt.