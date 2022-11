Der zum Stadtmuseum gehörende Wadgasserhof wird im nächsten Jahr zum „Stadtatelier“: Im ersten Obergeschoss wird die Stadt vier Atelierbereiche einrichten und günstig oder sogar mietfrei vergeben.

Im linken Teil des Obergeschosses sind fürs kommende Jahr keine Sonderausstellungen geplant. Deshalb sollen die je 40 Quadratmeter großen und hellen Räume als Atelier genutzt werden. Dies beschloss der Stadtrat am Montag und folgte damit der Empfehlung des Kulturausschusses von Mai, der den Vorschlag des Referats Kultur und der Bürgermeisterin Beate Kimmel aufgenommen hatte.

Im Frühjahr war noch der Zeitraum lediglich von April bis Oktober für diese Nutzung geplant. „Wir haben ihn aber nach diversen Gesprächen auf das ganze Jahr ausgeweitet, von Januar bis Dezember“, berichtet Museumsleiter Bernd Klesmann auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Eine Interessentin sei bisher gefunden, weitere seien eingeladen, sich noch zu bewerben, ermuntert Klesmann.

Auf den insgesamt 160 Quadratmetern können vier Personen parallel an ihren Werken arbeiten und mit der Öffentlichkeit in Dialog treten, warb Kulturreferatsleiter Christoph Dammann bereits in der Kulturausschusssitzung. „Das Ganze ist ein absolutes Pilotprojekt“, betont er.

Drei der Atelierbereiche werden für 90 Euro pro Monat von der Stadt vermietet, der vierte soll als Stipendium an einen Nachwuchskünstler oder eine -künstlerin mietfrei vergeben werden. Voraussetzung dafür ist ein künstlerischer Masterabschluss, der nicht länger als drei Jahre zurückliegt. „Das gilt jedoch nur für das Stipendium, nicht für die restlichen Ateliers“, sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) auf Nachfrage in der Stadtratssitzung.

Eine Kommission, bestehend aus einem Mitglied des Kulturausschusses, einem bildenden Künstler aus Kaiserslautern sowie der Leitung des Stadtmuseums, wählen die sich einmietenden Künstler aus.

Info

Bewerbungen sind an das Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum / Wadgasserhof) persönlich oder per E-Mail an bernd.klesmann@kaiserslautern.de zu richten. Für Fragen steht Museumsleiter Bernd Klesmann auch gerne unter der Telefonnummer 0631 365-2325 zur Verfügung.