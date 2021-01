Es gibt nach wie vor noch keinen Prozesstermin im Weilerbacher Untreue-Fall: Das teilte das Amtsgericht Kaiserslautern auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Warum das so ist, dazu gab es keine weiteren Informationen. Einem suspendierten Mitarbeiter der Verbandsgemeinde wird vorgeworfen, in fast 700 Fällen Geld veruntreut zu haben. Es geht um mehr als 100.000 Euro aus Bareinzahlungen. Das Ganze soll sich schon vor sechs bis neun Jahren abgespielt haben. Prozesstermine waren bereits angesetzt, die dann aber jeweils nicht stattfinden konnten. Dies lag am Gesundheitszustand des Mannes. Schließlich wurde ein Strafbefehl angeregt. Der Verwaltungsbedienstete wurde zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Da er aber Einspruch gegen den Strafbefehl einlegte, muss es doch eine Hauptverhandlung vor Gericht geben.