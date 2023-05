Am vorletzten Spieltag der U19-Regionalliga Südwest gewann der Meister 1. FC Kaiserslautern sein Heimspiel gegen den Drittplatzierten TSV Schott Mainz hochverdient mit 4:1 (4:0). Besonders im ersten Durchgang spielten die Lauterer den Gegner regelrecht an die Wand.

„Die Jungs waren heute extrem spritzig und spielfreudig. Das hat man ihnen von Anfang an angemerkt. Ich denke, das war von uns sogar eine der besten ersten Hälften in dieser Saison“, sparte FCK-Trainer Alexander Bugera nicht mit Lob für seine Mannschaft. Bereits in der 13. Minute brachte Ben Reinheimer die Roten Teufel nach einer Ecke per Kopf mit 1:0 in Führung. In der 25. Minute erhöhte Top-Torjäger Oskar Prokopchuk auf 2:0. Nur 120 Sekunden später sorgte ein schön herausgespielter Treffer von Kimi Merk für die Vorentscheidung. Merk musste nach toller Vorarbeit von Prokopchuk und Drini Miftari nur noch einschieben. Das 4:0 erzielte Henri Werner mit seinem zweiten Saisontreffer (30.). Auch diesem Kopfballtor ging eine Ecke voraus. Im Anschluss verhinderten Aluminium und starke Paraden von Gästekeeper Leander Schmidt eine noch höhere Führung der Hausherren.

Im zweiten Abschnitt startete Kaiserslautern noch mal ein 20-minütiges Powerplay ohne einen weiteren Treffer. Danach schaltete der FCK bei warmen Temperaturen einen Gang zurück, während Schott Mainz durch Tim Arnhold noch zum Ehrentreffer kam.

Das letzte Ligaspiel bestreiten die Pfälzer schon am kommenden Freitag (19 Uhr) beim FC Homburg. Die eigentlich für Sonntag angesetzte Partie wurde vorverlegt, da Kaiserslautern bereits eine Woche später das wichtige Relegations-Hinspiel beim SV Wehen Wiesbaden (Donnerstag, 8. Juni, 16 Uhr) absolviert. Das Rückspiel findet am Samstag, 17. Juni, 14.30 Uhr, in Kaiserslautern statt.