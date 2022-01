Das Impfzentrum am Opelkreisel bleibt in dieser Woche am Freitag geschlossen. „Mit Terminen sieht es gerade mau aus“, begründet Impfkoordinator Tobias Metzger diese Entscheidung. Landesweit lasse die Nachfrage nach Impfterminen nach. Dabei geht es am Opelkreisel mit etwas Glück ganz schnell.

„In der nächsten Woche haben wir noch 3000 freie Termine“, sagt Metzger. Wer sich heute über die Hotline des Landes registriere, bekomme definitiv innerhalb von wenigen Tagen einen Impftermin. Das gelte auch für Kinderimpfungen. Für Erstimpfungen können die Leute ohne Anmeldung vorbeikommen. „Die schieben wir zwischenrein“, erklärt Metzger. Aber mehr als 20 Menschen pro Tag machen nicht von dieser Offerte Gebrauch. Wer es tut, bekommt vor Ort direkt den Termin für die Zweitimpfung.

Die Schließung am Freitag ist eventuell eine einmalige Sache. Die Verantwortlichen wollen abwarten. Denn mit im Schnitt 5000 Impfungen in der Woche liegen sie immer noch weit über dem, was vor einem Jahr lief. „Anfang 2021 konnten wir nur 300 Menschen am Tag den Piks verabreichen, am 1. März waren es erstmals über 500. Impfstoff fehlte. Jetzt ist es fast umgekehrt“, so Metzger. Stand Montag sind im Impfzentrum seit dem Start 166.554 Menschen geimpft worden, davon kamen seit Jahresbeginn 2022 8397. Nach Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen kann Metzger die Daten nicht mehr aufschlüsseln. Eine Auffrischungsimpfung erhalten könne jeder, dessen Zweitimpfung drei Monate zurückliege, das gelte auch für Kinder ab zwölf Jahren. Wann Viertimpfungen angeboten werden, sei offen. Metzger bestätigt Überlegungen, das Zentrum am Opelkreisel bis Jahresende in Betrieb zu halten. „Beschlossen ist aber nichts. Derzeit steht nur fest, dass wir bis Ende April weitermachen.“

Einige warten vermutlich auf einen Totimpfstoff

Dass die leichte Flaute am Opelkreisel auf die Impfstoffe zurückzuführen ist, glaubt Metzger weniger. Für Über-30-Jährige gibt es nur Moderna, da weisen aber die Ärzte darauf hin, dass der Stoff definitiv keinen schlechteren Schutz biete als Biontech. Unter-30-Jährigen wird grundsätzlich Biontech verabreicht. Allerdings warte der ein oder andere vermutlich auf den neuen Totimpfstoff. In Kaiserslautern liegt die Impfquote stand 10. Januar bei den über Zwölfjährigen bei 77,04 Prozent (Erstimpfung), 75,77 Prozent haben eine Zweitimpfung und 42,64 Prozent den Booster. Im Landkreis haben 80,43 Prozent der Menschen eine Erst-, 79,46 eine Zweitimpfung, 48,46 Prozent sind geboostert, hier sind die Impfungen der Hausärzte eingeschlossen.

Angesichts der rückläufigen Nachfrage einmal die Woche einen Impftrupp in die Kaiserslauterer Innenstadt zu schicken, ist für Metzger kein Thema. „Das ist nicht vorgesehen, dafür gibt es die Impfbusse.“ Wobei dort oftmals Schlangestehen angesagt ist. Im Impfzentrum sind die Leute in der Regel innerhalb von 20 Minuten durch, müssen aber nach dem Check-out noch 15 Minuten warten, wegen möglicher Impfreaktionen. Bei den Kinderimpfungen habe es zuletzt etwas länger gedauert, weil die Aufklärungsgespräche länger dauerten. Nach wie vor ärgerlich sei, dass im Schnitt 17 Prozent aller Termine einfach nicht wahrgenommen werden. Als Reaktion lassen Metzger und seine Kollegen die Impfslots jeden Tag um 16 Prozent überbuchen. Das komme dann meist gut hin. Wobei niemals Impfstoff verloren gehe. „Wir ziehen nur so viel Vakzin auf, wie gebraucht wird.“

Personell läuft es. Pro Schicht müssen 40 Mitarbeiter vor Ort sein, darunter sechs Ärzte und sechs medizinische Fachangestellte. Das sei machbar. „Würden wir aber auf den Samstag gehen, hätten wir größere Probleme.“ In der Regel ist montags bis freitags von 7.30 bis 14.45 Uhr geöffnet. Bescheinigungen für den Arbeitgeber würden ausgestellt.