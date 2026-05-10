Drei junge Bands, gut gelaunte Fans: Das „No Music in K-Town“-Konzert am Samstag war ein weiterer Höhepunkt der beliebten Reihe im Cotton Club der Kammgarn.

Drei als besonders gut angekündigte junge Bands aus der Stadt und der Region, vorm Eingang bestes Frühlingswetter mit schon vor dem ersten Ton erkennbar erwartungsfrohen Fans und später drinnen dann von Anfang an entsprechend gute Stimmung – das schien am Samstag ein weiterer Höhepunkt in der beliebten Konzertreihe zu werden. Das wurde es auch, und zwar nicht nur insgesamt, sondern schon mit jeder einzelnen Gruppe des Abends und ihrer besonderen Art.

Den Anfang des Dreifachkonzerts gestaltete der Musiker Eden Bleak zusammen mit seiner Bühnenpartnerin Lotte. „Gestalten“ trifft auf den Auftritt insofern zu, als die Duo-Mitglieder nicht etwa einfach „nur“ zusammen spielten. Vielmehr kombinierten sie ihren Live-Einsatz von Gitarren und Bass mit eingespielten Sphärenklängen und komplexen Rhythmen zu einem ungemein dichten Gesamtkunstwerk jenseits gängiger Genre-Schubladen.

Texte zum Nachdenken

Indie? Alternative? Experimentell? Gleichviel – es ist von jedem etwas und noch viel mehr, auch an Persönlichkeit und Wirkungsfülle: Musik zum Hineinfallen lassen, die im Verein mit den mystischen deutschen Texten auch zum Nachdenken über eigene Emotionen, Träume und Befindlichkeiten anregt. Beeindruckend.

Während das Duo damit das Publikum durchaus schon einigermaßen auf Touren bringen konnte, verstärkte sich der Effekt der Musik danach noch einmal deutlich. The Sunday All Stars Project aus Kaiserslautern agierte dazu weitgehend auf der stilistischen Basis von modern verfeinertem Punk. Zusammen mit unablässig mitreißenden Rhythmen und insbesondere der gleichbleibend expressiven Stimme von Frontmann Anton ging die Stimmung im Club damit fortan immer noch ein bisschen mehr in nur eine Richtung – nämlich nach oben.

Loblied auf Kaiserslautern

Dass viele Texte über (unter anderem) Ungerechtigkeit und Frustration, über Gefühle und Phantasien in russischer Sprache verfasst sind, tat der Wirkung des Quartetts keinen Abbruch. Allein durch die generelle Dichte der Musik, die es mit ihren Vorgängern dieses Abends auf anderer Ebene gemein hatte, war das Gebotene auf seine Art verständlich und effektiv. Hinzu kam, dass einige Titel auch englische und deutsche Texte enthielten, was erst Recht für gute Stimmung sorgte. Hier wäre insbesondere das lautstark im Refrain mitgesungene Loblied auf Kaiserslautern (sogar im Pfälzer Dialekt) zu nennen – auch ein schöner Beitrag zum Stadt-Jubiläum. Nicht nur deshalb: Ebenfalls beeindruckend.

Ging es noch intensiver? Es ging. Und wie. Das ebenfalls aus der Stadt kommende Quintett Gouge De markierte mit seinem exaltiert-energetischen Auftritt den deftigen Abschluss des Konzertabends. Auf einem massiven, erfrischend individuellen Hard’n’Heavy-Fundament von André und Mick (Gitarren), Lothi (Bass) und Achim (Schlagzeug) – wiederum wohltuend abseits griffiger Stile-Einordnungen – ging es tatsächlich nochmal deftiger, rauer und roher zu als bei den beiden Vor-Formationen.

Unbändige Kraft und Ausdauer

Röhrend und eruptiv schrie Sänger Denny hier eine ganze Palette an Gefühlen heraus, demonstrierte aus tiefster Kehle heraus Zorn, Enttäuschung, Trauer, Verletztheit. Und ließ einen ständig erstaunt die Frage stellen: Wo nimmt dieser Mann nur diese unbändige Kraft und Ausdauer her? Und wieder: beeindruckend.

Kein Wunder, dass diese Performance das Publikum nicht nur einfach „mitgehen“ ließ. Da wurde wild vor der Bühne getanzt, gerannt und gehüpft. Dazwischen enterte ein begeisterter Besucher fast einmal die Bühne, regneten Seifenblasen aus dem Publikum über die Tänzer, ging Frontmann Denny mitten im Titel auch schon mal unter die ausgelassenen Leute. Musik, Publikumsnähe, Stimmung – da stimmte alles.

Nicht alltäglich

Das lag im Bezug auf den gesamten Abend eben auch daran, dass hier nichts Alltägliches, nicht schon gefühlt tausende Male Gehörtes präsentiert wurde. Stattdessen zeigten zum guten Teil erfahrene, professionell ausgebildete und auch schon weit über die Region hinaus bekannte Musiker, was an Ideen und Qualitäten noch immer und gerade vor Ort umsetz- und machbar ist. No Music in K-Town? Solange es Künstler und Bands wie diese gibt, ganz sicher nicht.