Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Da waren's nur noch zwei: Bei der jüngsten Aktion der Reihe ,,No Music in K’Town“ sollten eigentlich drei Bands den Kammgarn-Kulturgarten ,,hart“ rocken. Doch am Ende mussten zwei Gruppen für drei ackern. Sie ackerten gut!

Jap. Es war bestimmt nicht lustig für das Raw-Duo Ertan Irkdas und Sven Seidemann, den ersten Gig mach anderthalb Jahren absagen zu müssen. Aber die Gesundheit geht natürlich vor.