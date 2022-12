So hat man den Nikolaus noch nicht kommen sehen: In gut 20 Metern Höhe sind am Dienstag, dem Nikolaustag, zwei verkleidete Feuerwehrleute an der Fassade der Klinderklinik des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern herabgelassen worden und haben Geschenke verteilt. Die Höhenretter der Kaiserslauterer Wehr haben sich in diesem Jahr zum ersten Mal an einer bundesweiten Aktion beteiligt. An alle Kinder und Jugendliche in der Klinik wurde ein kleiner Geschenke-Sack mit Obst, Süßigkeiten und Stofftier oder Brotdose verteilt, teilweise wurden die Säckchen direkt ans Bett gebracht.

In vier Stockwerken sind am Nikolaustag insgesamt gut 80 Geschenkbeutel verteilt worden, teilweise nahmen die Kinder die Präsente mit leuchtenden Augen direkt am Fenster entgegen: „Das hat schon Spaß gemacht“, erklärte einer der beiden Nikoläuse nach der Aktion. Eine Reihe von Sponsoren hatte die Feuerwehr materiell oder finanziell unterstützt.