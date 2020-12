Sechs Kilometer laufen, mit Nikolausmütze oder Kostüm oder einfach nur so, ein Foto schießen und Teil des virtuellen Santa Runs werden – die Idee der Bewegungsmanagerinnen und Bewegungsmanager aus Rheinland-Pfalz kam an und schlug Wellen in Kaiserslautern und der Welt.

Um die 100 Teilnehmer aus und um Kaiserslautern machten sich am Nikolaustag auf den Weg, gingen spazieren, schnürten die Laufschuhe, berichtet Jennifer Höning, Bewegungsmanagerin in Kaiserslautern. Viele teilten ihre Erlebnisse in den sozialen Netzwerken unter #shareyoursantarun2020.

27 Grad und Palmen

Der erste virtuelle Santa Run, zu dem die Initiative der Landesregierung „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ aufgerufen hatte, schlug Wellen, die bis nach Norwegen, Japan, Thailand, Luxembourg und Florida schwappten. Hönings Studienkollegin Uli Petroianum aus Neustadt, die jetzt in Abu Dhabi lebt, lief in ihrer neuen Heimat mit Nikolausmütze, bei 27 Grad und Sonnenschein. Unter Palmen drehte ein junges Ehepaar in Florida die sonntägliche Drei-Meilen-Runde. Das erste Beweisfoto eines 6-km-Santa-Runs kam samstags aus Norwegen, eines der letzten am Sonntagabend aus Luxembourg.