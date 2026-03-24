Mit seinem aktuellen Soloprogramm „Schuld und Bühne“ gastierte der Komiker Nikita Miller im dicht besetzten Kasino des Lauterer Kulturzentrums Kammgarn.

Für diesen Comedian gilt: Wer Erfolg hat, der hat recht. Das weist auf die Diskrepanz zwischen der begeisterten Resonanz und den verwendeten Stil- und Ausdrucksmitteln hin. Das Positive vorweg: Der in der ehemaligen UdSSR geborene und dann als sogenannter Wolgadeutscher nach Norwegen ausgewanderter Comedian hat in Tübingen Philosophie und Rhetorik studiert. Das - wie auch ein späteres, knapp überlebtes Messerattentat am Bremer Hauptbahnhof - prägte den vielseitigen Entertainer entscheidend.

Im aktuellen Programm spult er lebendig, routiniert, rhetorisch gewandt sowie schlagfertig und wortgewaltig ein Programm ab, das zwar unterhaltsam ist - aber auch viele kritische Fragen aufwirft. Man kann in solchen Episoden und Eingebungen den schöngeistigen Aspekt des Lebens thematisieren, den Geist wecken. Oder in Körperregionen unterhalb der Gürtellinie abgleiten, was Miller häufig tut: lasziv, provokativ und bisweilen sogar etwas aggressiv. Das findet durchaus ein Publikum, weil vielleicht der Zweck die Mittel heiligt.

Frauen, die „unbehandelt frei herumlaufen“

Originell ist der Einstieg, geprägt von Selbstironie und -verteidigung und der Ahnung, dass es auch kritische Stimmen zu diesen Alltagssatiren geben könnte . Miller setzt sich mit möglichen verbalen Angriffen auseinander, nimmt Kritikern den Wind aus den Segeln, hat die passenden Erklärungen parat, bevor Gegenstimmen überhaupt laut werden. Es seien meistens Frauen, die sich schockiert fühlen, so Miller. Er kontert, 20 Prozent der Frauen würden nach statistischen Erhebungen Psychopharmaka einnehmen. Im Umkehrschluss bedeute dies, dass 80 Prozent „unbehandelt frei herumlaufen“. Die Damenwelt macht gute Miene zum bösen Spiel.

Es folgten viele Obszönitäten, Frivolitäten und abstruse Gedankenspiele. Miller packt heiße Eisen an, bricht Tabus, macht sogar vor Schwangerschaften nicht halt. Beispielsweise ist eine Geschlechtsumwandlung von Frau zu Mann für ihn eine „Ent-Scheidung“. Insgesamt ist seine Sprache drastisch, seine Deklamation vorbildlich und verständlich.

Der Mann ist eine Flöte.

Sein Hauptthema ist das (von ihm dargestellte) Spannungsverhältnis zwischen den Geschlechtern, die er als inkompatibel beschreibt . Dafür findet er viele groteske Vergleiche findet. So sei die Frau musikalisch vergleichbar mit einem Akkordeon mit 40 Tasten und 120 Knöpfen. Der Mann erinnere an eine Flöte, mit nur einem Tonloch.

Es folgen lebendige erotische Erlebnisse beim Surfen und Chatten in Internet-Plattformen oder auf Kanälen, die in Multiplikation so lange unzählige Fenster öffnen und Lustobjekte präsentieren, bis der Nutzer geblockt oder gesperrt wird. Da eröffnen sich - anschaulich geschildert - nicht nur Horizonte, sondern auch „Darkseiten“ und Abgründe.

Satire und Vulgarität

Danach führte er ebenso aktuell und anschaulich in die Welt der Computerspiele. Seine Gesellschaftsstudien sind eine Art Psychogramm, das sein Programm aufwerten soll. Ebenso sind die teilweise gelungenen Versuche, bürgerliches Familienleben darzustellen, ansprechend und authentisch. Vor allem seine kurze Weihnachtssatire bringt vieles an familiären (und somit gesellschaftlichen) Widersprüchen auf den Punkt: Zwietracht statt Eintracht, Perfektionismus in ritualisierten Abläufen statt familiäre Geborgenheit.

Diesen roten Faden der angedeuteten Entfremdung ohne Bezug zur eigentlichen christlichen Botschaft könnte er weiterspinnen und hätte ein besseres Thema als sexistische Gedankenspiele, die zudem vulgär und ambivalent sind.