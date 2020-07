Da ihm auf seiner Fahrspur der K11 in Richtung Reuschbach am Dienstagabend gegen 22 Uhr ein Motorradfahrer entgegen kam, musste ein Autofahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, schreibt die Polizei. Bei diesem Ausweichmanöver verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Glücklicherweise blieb der Fahrzeugführer dabei unverletzt. Der entgegenkommende Motorradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können unter der Telefonnummer: 06371/9229-0.