Die 1500-Einwohner-Gemeinde erinnert mit Straßennamen an den Prinzregenten Luitpold und den ersten Bundeskanzler Adenauer. Außerdem gibt es die Elisabeth-Matz-Straße, die von der Hauptstraße in Richtung Glan-Münchweiler nach rechts abzweigt. Wer vor Ort nach der „Taufpatin“ fragt, stößt überwiegend auf Schulterzucken. Wer also war Elisabeth Matz?

Die Spurensuche nach Elisabeth Matz gestaltet sich schwierig bis aufwendig. Ein RHEINPFALZ-Rundruf unter Heimatforschern und kompetenten Regionalhistorikern bleibt ergebnislos.