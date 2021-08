Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Montagmorgen in der Klosterstraße unterwegs waren. Hier soll es gegen 3 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Die Täter flüchteten unerkannt.

Ein 21-jähriger Mann gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er alleine in der Klosterstraße in Höhe der Kirche unterwegs war, als er unvermittelt von vier Unbekannten niedergeschlagen und getreten wurde. Nachdem sie von ihm abließen, begab er sich zu einem in der Nähe stehenden Rettungswagen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige erlitt mehrere Platzwunden und Brüche. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 0631/369-2250.