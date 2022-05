Der FCK hat in Dresden 2:0 gewonnen – und Kaiserslautern ist im Freudentaumel: Die halbe Stadt hat sich am Martinsplatz getroffen und lautstark gefeiert. Mehrere Tausend Fans kamen dort zusammen, an ein Durchkommen mit dem Auto in der Fruchthall- und Spittelstraße war nicht mehr zu denken. Immer wieder wurde Pyrotechnik gezündet und vor allem viel gesungen.

Die Aufstiegsfeier findet laut Stadtverwaltung am Mittwoch, 25. Mai, auf dem Stiftsplatz statt und beginnt bereits um 15 Uhr mit einem Bühnenprogramm. Die Mannschaft wird gegen 18.20 Uhr erwartet.

