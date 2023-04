Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit dem ersten Februar hat die Integrierte Gesamtschule Goetheschule eine neue Leiterin: Nicole Könnel aus Hermersberg hat die Regie übernommen. Sie hat einen Wunsch an die Verwaltung – und die Schüler wünschen sich etwas von ihr.

„Ich liebe die Naturwissenschaften“, sagt Nicole Könnel. In Kaiserslautern hat die 48-Jährige Biologie und Chemie studiert, an der Realschule in Waldfischbach ihr Referendariat