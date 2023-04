Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Seniorinnen und Senioren will sie da sein. Genauer gesagt für ältere Menschen ab dem 80. Lebensjahr. Das ist die Zielgruppe, die Nicole Beitelstein vor Augen hat und der sie ihre Beratertätigkeit als Gemeindeschwester plus anbietet.

Das Angebot der Gemeindeschwester plus gibt es in Rheinland-Pfalz seit 2015. Es ist kostenlos. In Kaiserslautern hat die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin diese Aufgabe seit Mai vergangenen