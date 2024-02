Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Satiriker, Kabarettist und Slam-Poet Nico Semsrott zog für die Partei „Die Partei“ vor fünf Jahren ins Europaparlament. Am Sonntag zog er in der Kammgarn vor fast ausschließlich jungen Zuschauern über das Europaparlament her. Thema: „Brüssel sehen uns sterben“.

Die äußere Erscheinung depressiv, den Hoodie tief über den Kopf gezogen, fragt Semsrott ohne langes Federlesen: „Kennt ihr das: Fehlentscheidung? Wenn man