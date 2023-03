Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Steinwenden knüpfte nahtlos an die Leistung in Morlautern an, spielte stark und musste sich am Ende doch mit einem 0:0 gegen die SG Meisenheim begnügen. Der Grund war ein überragender Gästetorhüter Mareck Dörr, der die Offensive des SVS zur Verzweiflung brachte.

Steinwenden kam sehr gut in die Partie und hatte bereits in der dritten Minute die erste Torchance. Sebastian Schäfer schob den Ball knapp am Tor vorbei. Die Gäste kamen kaum über