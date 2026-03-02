Der SV Steinwenden hat in der Fußball-Verbandsliga erneut das Nachsehen. Beim Spitzenteam Bienwald Kandel ist für das Team von Spielertrainer Sascha Hammann nichts drin.

Der 4:1 (1:0)-Sieg des FC Bienwald Kandel gegen den SV Steinwenden war auch in dieser Höhe verdient. Die Löwen suchten über die komplette Spielzeit mit flüssigem Kombinationsfußball über die Flügel konsequent den Weg in den gegnerischen Strafraum. Vergebene Torchancen im Anfangsdrittel und Luca Layes im Tor des SV Steinwenden verhinderten weitere Treffer. Der SVS-Keeper klärte mehrfach durch geschicktes Herauslaufen außerhalb des Strafraums gefährliche Kandeler Zuspiele in die Spitze. Bester Feldspieler der Südwestpfälzer war Spielertrainer Sascha Hammann, der den Anschlusstreffer von David Höft zum 1:2 aus Sicht der Gäste nach einer Stunde vorbereitete und beim Stand von 0:0 mit einem Distanzschuss an die Unterkante der Latte Pech hatte.

Doch das reichte nicht vor über 250 Fans gegen spielfreudige Löwen, bei denen die Winterneuzugänge Nathan Ikubu und Firat Alpsoy einen Einstand nach Maß feierten. Das neue Offensivduo machte mächtig Betrieb. Alpsoy bereitete die ersten beiden Treffer von Ikubu (39.) und Christopher Koch (50.) nach feinen Einzelleistungen vor, die Torschützen mussten nur noch aus kurzer Distanz einschieben. Just in der stärksten Phase der Gäste fiel das 3:1 durch einen Blackout von Quawam Oladehinde. Der Joker wollte mit einem Fallrückzieher einen Eckball von Michael Bittner klären: Artistisch, aber erfolglos. Dominic Gucanin erhöhte auf 3:1, Koch machte mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Hammann fairer Verlierer

Kandels Coach Yasin Özcelik meinte: „Nachdem die Jungs die anfängliche Nervosität abgelegen konnten, haben sie es sehr ordentlich gemacht. Wir hätten noch höher gewinnen können, ich bin sehr zufrieden mit diesem Auftakt.“ Sein Gegenüber Hammann erwies sich als fairer Verlierer nach einer Partie ohne eine einzige Gelbe Karte: „Der Sieg war verdient, die Gastgeber waren in beiden Hälften einfach besser. Kandel hat überragende Qualität im Kader, das muss man neidlos anerkennen. Nach Basara Mainz war es das zweite Saisonspiel, in dem wir chancenlos waren.“ Die Verpflichtung von Hoheneckens Aufstiegstrainer Benjamin Hassenfratz als zweiten Übungsleiter an Hammanns Seite ab Sommer fand viel Beachtung, beide genießen landesweit höchste Wertschätzung. Kommen sich diese Alphatiere dann nicht ins Gehege? Hammann erklärt: „Wir sind keine Alphatiere, sondern eher ruhig und zurückhaltend. Wir schätzen uns sehr und kennen uns schon lange. Der jetzige Cotrainer Florian Hasemann verlässt uns im Sommer. Die Vereinsführung bat mich daher um Rat, dann habe ich diesen Deal eingefädelt.“

Kandel ist nach dem 2:2 ihres Lokalrivalen TB Jahn Zeiskam bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz herangerückt. Gegen die Zeiskamer muss der SV Steinwenden am kommenden Sonntag (15 Uhr) punkten, um nach sehr passabler Vorrunde einen kompletten Fehlstart ins neue Jahr zu vermeiden. Der Abstand zum ersten möglichen Abstiegsplatz beträgt nur noch vier Zähler.