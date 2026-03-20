In der Innenstadt gibt es zu viele Tauben. Da sind sich alle einig. Unklar ist, wie sich die Population eindämmen lässt. Zuletzt gab es vor allem Kritik an Plänen der Stadt.

Pläne für ein zweistöckiges Taubenhaus in unmittelbarer Nachbarschaft des Albert-Schweitzer-Gymnasiums und der Skaterbahn am Benzinoring hatten Ende vergangenen Jahres die Gemüter erhitzt. Schüler und Eltern waren in Aufruhr, Vertreter des Jugendparlaments waren stinksauer. Fast 900 Menschen unterzeichneten eine Petition gegen das Vorhaben. Die Aufregung war groß.

ASG-Schulelternsprecher Martin Morgenthaler hatte der Stadt vorgeworfen, planlos zu agieren und zu ungeeigneten Mitteln zu greifen. Zumal das ASG gar kein Tauben-Hotspot ist. Er hatte auch kritisiert, dass die Stadt kein Taubenkonzept hat. Der Leitende Oberarzt am Westpfalz-Klinikum hatte aber vor allem vor Gefahren gewarnt, die von Tauben ausgehen könnten. Für Menschen mit Allergien und Immunerkrankungen sei die Gefahr, zu erkranken, um das 1000-fache erhöht.

„Wir haben uns intensiv ausgetauscht“

Im Rückblick hat sich der Widerstand aus Sicht der Taubenhaus-Gegner gelohnt. „Wir sehen uns nach einem anderen Standort um, der auf dem Parkplatz neben dem Gymnasium geplante Taubenturm wird nicht kommen“, bestätigte Bau- und Umweltdezernent Manuel Steinbrenner (Grüne) auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Steinbrenner hatte sich zusammen mit Vertretern der Stadtverwaltung im Januar mit der Schulgemeinschaft getroffen. „Wir hatten eine große Runde und haben uns intensiv ausgetauscht“, sagt er. Angesprochen worden sei vor allem, dass eine potenzielle Gefährdung für vulnerable Gruppen von einem Taubenturm ausgehen könnte. Das habe am Ende dann doch zu einem Umdenken auf städtischer Seite geführt, zumal die Skaterbahn am Benzinoring noch nicht dort war, wo sie jetzt ist, als die Entscheidung für den Standort gefallen sei.

„Das Thema Taubenturm ist damit nicht erledigt“

Steinbrenner argumentiert, es seien von der Schulgemeinschaft viele Argumente gegen einen Taubenturm vorgetragen worden. „Das war schon ein ganz außergewöhnliches Engagement. Als Stadt können und wollen wir uns über die Bedenken nicht hinwegsetzen. Das müssen wir würdigen, es bringt nichts, in so einem Fall mit dem Kopf durch die Wand zu wollen“, so der Dezernent. Er betont allerdings, dass das Thema Taubenturm damit nicht erledigt ist. „Wir brauchen eine Problemlösung.“ Die Taubenhilfe leiste „tolle Arbeit“. Sie versuche, die Taubenpopulation einzudämmen, in dem sie in den Taubenhäusern die Eier durch Gipsattrappen ersetze. Derzeit gibt es Taubenhäuser in der Burgstraße und am Hauptbahnhof. Ein drittes Haus werde benötigt. Ein in der Nähe des Synagogenplatzes geplantes Taubendomizil war bereits vor anderthalb Jahren geplatzt. Vor allem auch wegen der Denkmalzone mit Hussong-Gebäuden in der Nachbarschaft.

„Wir suchen weiter nach einem Platz“, gibt Steinbrenner die Marschrichtung vor. Man habe sich intern darauf verständigt, für Taubenschläge auch Dächer ins Visier zu nehmen, vielleicht auf städtischen Gebäuden. Denkmalgeschützte Gebäude wolle er nicht von vornherein gänzlich ausschließen. „Wir müssen das Thema noch einmal neu denken und Standorte prüfen.“ Das sei keine leichte Aufgabe. Wichtig sei auf jeden Fall ein Standort nahe der City. Viele Tauben tummelten sich rund um die Mall.