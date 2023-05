Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schneller als noch kurz zuvor erwartet fanden die ersten Corona-Impfungen in einem Seniorenheim am Samstag in Otterbach statt. Für vier weitere Heime sind Impfungen Anfang dieser Woche angekündigt. Doch nicht überall geht es so schnell.

Dass das Haus der Senium Seniorenhilfe in Otterbach den Auftakt der Impfserie in Heimen in Kreis und Stadt machte, ist nicht verwunderlich. Die Heimleitung hatte die Vorarbeit bereits am 23. Dezember