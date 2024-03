Fluch oder Segen? Die Gelbe Tonne, die ab 1. Januar 2025 in ganz Kaiserslautern den Gelben Sack ablöst, ist nicht ganz unumstritten. Die RHEINPFALZ hat Leserinnen und Leser gefragt, was sie von der Umstellung halten.

Wenn man den Artikel liest, könnten man meinen, Kaiserslautern besteht nur aus Einfamilienhäusern. Jedoch was ist mit den Mehrfamilienhäusern? Welche Lösungen bietet die Stadtbildpflege hier an? Wir kämpfen als Hausverwaltung seit vielen Jahren einen Kampf gegen Schädlinge auf den Müllplätzen durch die Gelben Säcke. Für große Objekte haben wir daher zum Beispiel von Jakob Becker 1100-Liter-Gefäße mit gelbem Deckel angemietet. Bei anderen Objekten haben wir uns beholfen, in dem wir große Regentonnen mit Deckel für die gelben Säcke aufgestellt haben, oder aus Platzmangel, nach Anraten des Schädlingsbekämpfers, die gelben Säcke in der Höhe gelagert haben. Anscheinend besteht bei der Stadtbildpflege keinerlei Vorstellung, welche große Problematik im Vermietungsbereich vorliegt bei großen Mengen von gelben Säcken, die von den Mietern achtlos auf den Müllplätzen deponiert werden. Daher meine Frage, werden individuelle Lösungen für (große) Mietobjekte angeboten? Gibt es die 1100-Liter-Tonnen mit gelbem Deckel nun von der Stadtbildpflege? Insgesamt eine mehr als überfällige Maßnahme, die in anderen Städten und Gemeinden schon seit Jahrzehnten durchgeführt wird.

Anne Gleich, Kaiserslautern

Obwohl es mich (wohnhaft im Landkreis) nicht betrifft, hätte ich etwas dazu zu sagen: Für uns bitte auch die gelbe Tonne!!!!

Claudia Mertel, Landstuhl

Nein, ich würde aus Platz- und ästhetischen Gründen lieber bei einem – in der Haltbarkeit verbesserten – Gelben Sack bleiben. Wohnt man in einem Reihenhaus, so sieht der Eingangsbereich aus wie ein Wertstoffhof und Besucher müssen erstmal an einer Reihe Müllbehälter vorbei, um ins Haus zu kommen. Auch ein Müllcontainer, den ich natürlich vor dem Haus habe, nimmt doch maximal „nur“ drei Tonnen auf – und jetzt noch eine vierte Tonne. Verbessert den gelben Sack und gut ist es!

Richard Müller, Kaiserslautern

Na ja, dass die Gelben Säcke problematisch sind, ist bekannt. Aber noch ein, zwei oder drei 240-Liter Tonnen, wo soll ich die nur hinstellen?

Robert Schröder, Kaiserslautern

Ich finde die Idee sehr gut. Habe eine kleine Wohnung und endlich hört es auf, den Gelben Sack in der Wohnung zu füllen.

Der größte Teil unserer Hausgemeinschaft sammelt nicht im Gelben Sack. Wenn die Abfuhr kommt, liegen nur drei Säcke draußen und wir sind 13 Parteien.

Inge Botzner, Kaiserslautern

Da in meinem Wohngebiet nicht nur Katzen, Raben und Elstern aktiv sind, sondern auch Marder und Füchse umherstreifen, die die Gelben Säcke auf der Suche nach Futter öfter zerreißen, habe ich mich wirklich sehr gefreut, als ich heute las, dass die Gelben Säcke bald Geschichte sind und ab dem kommenden Jahr flächendeckend in Kaiserslautern durch die Gelbe Tonne ersetzt werden … Ich musste in der Vergangenheit bereits mehrmals vor der Abholung die zerrissenen und durchwühlten Säcke nebst daneben verteiltem Plastikmüll in neue Säcke umfüllen. Habe deshalb die Säcke dann entweder bis kurz vor der Leerung in der Altpapiertonne „zwischengelagert“, oder tatsächlich am Leerungstag erst morgens kurz vor 7 Uhr rausgestellt. Allerdings wäre es noch besser, wenn die Umstellung aus dem genannten Grund schon vor dem 1. Januar 2025 stattfinden könnte.

Renate Reis, Kaiserslautern

Ich besitze ein Mehrfamilienhaus in der Kerststraße. Die Papiermülltonnen stehen schon im sehr engen Eingang. Wir haben keinen Platz mehr für zusätzliche gelbe Tonnen. Einige Mieter haben auch kein Auto, um zum Werkstoffhof zu fahren. Ich befürchte sehr, dass der Plastikmüll dann mit dem Haushaltsmüll entsorgt wird. Es wäre sinnvoll, wenn die Stadt im Bereich der Fußgängerzonen zusätzliche Container aufstellen würde.

Ulrike Koch-Goebel, Kaiserslautern

Ich finde es toll, dass es endlich die Gelbe Tonne geben wird. Keine fliegenden Säcke, kein Müll mehr aus einem zerfetzem Sack, keine überflüssige Plastikvermehrung durch Verteilung der Säcke. Leider habe ich selbst nichts davon, da ich im Kreis Kaiserslautern und nicht im Stadtgebiet oder einem Vorort lebe. Hoffentlich wächst auch im Kreis und dort im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss die Erkenntniss, dass es auch anders und besser geht bei dem „Erfassungssystem für Leichtverpackungen“.

Rolf Hassel, Otterberg

