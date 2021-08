Am Samstag heißt es wieder: Bühne frei für den musikalischen Nachwuchs! Eine neue Folge „No Music in K'Town“ erwartet die Kammgarn-Besucher – erstmals im großen Kasino. Neben den hierzulande bekannten Bands Lammbock und Kind of Used sind auch die quasi „Neu-Lautrer“ Chris Blackburger dabei.

Gerade mal acht Monate spielten Christoph Schwarzenberger (Gesang/Gitarre), Oliver Strotmann (Gitarre/Backvocals), Christian Berbner (Gitarre/Backvocals), Nils Arnhoffer (Bass/Backvocals) und Tobias Jungen (Schlagzeug) zusammen, bevor der Lockdown im März die Vorfreude auf kommende Gigs unterbrach. „Wir waren im Februar fertig mit den Proben, hatten uns geradeso eingespielt und waren startklar für die ersten Konzerte“, erzählt Chris, der Leadsänger und Namensgeber der Band. „Zwei Gigs haben wir noch geschafft.“ Danach war erst mal Warten angesagt – ohne Proben.

Der gemeinsame Proberaum stand lange Zeit in Mannheim – die Schnittstelle zwischen all den Herkunftsorten der Bandmitglieder. Mittlerweile hat sich die Band im WG-Keller von Drummer Tobias eingerichtet. „Einige haben jetzt einen weiteren Anfahrtsweg. Aber wir sind eine sehr unkomplizierte Band und proben trotzdem wöchentlich“, bestätigt Chris.

Wollen vor Publikum spielen

Dass man sich aus allen Himmelsrichtungen zusammengefunden hat, war nicht selbstverständlich. Frontmann Christoph macht schon seit Längerem Musik, schreibt eigene Texte und komponiert Melodien. Vor vier Jahren fing er an, aktiv nach einer Band zu suchen. Eine erste Formation mit Kumpel Oliver löste sich ziemlich schnell wieder auf. Doch nicht lange, und er hatte die richtigen Mannen beisammen für eine zweite Band, die aktuelle Chris Blackburger-Truppe, wieder mit Gitarrist Oliver am Start. „Man könnte sagen, aus zwei Bands ist eine geworden.“ Und die ist auch privat miteinander verschmolzen und bestens eingespielt. „Wir haben viel Energie. Wir sind laut, haben Bock auf unsere Musik und feiern gerne mit den Leuten“, ruft Bassist Nils aus dem Hintergrund.

Und genau so wollen sie auch ihren Auftritt bei dem kommenden „No Music“-Abend in der Kammgarn gestalten. „Wir wollen die Leute zum Mitmachen animieren und mitreißen“, sagt Chris. Auch wenn aktuell Mitsingverbot in der Kammgarn herrscht – eigentlich. Das Publikum in Feierlaune zu bringen – auch im Sitzen – ist der Anspruch, den sich die Jungs stellen. Ein Streaming-Konzert kam da nicht wirklich in Frage. „Wir würden natürlich Streaming-Konzerte machen, wenn es nicht anders geht. Aber wir mögen es nicht unbedingt, vor einer Kameralinse zu spielen. Die Live-Interaktion mit dem Publikum ist uns einfach tausend Mal lieber“, sagt Chris. „Deshalb scharren wir schon mit den Hufen bis zum Kammgarn-Gig.“

Kein Mainstream

Denn Musik ist für sie mehr als ein Hobby. „Wir wollen die Musik so professionell aufziehen, dass wir das für immer machen können“, stellt Nils klar. „Ob wir damit berühmt werden oder eine Plattenfirma an Land ziehen, ist egal.“ Noch machen die Jungs alles selbst, haben im Corona-Tief die Zeit genutzt und im Studio fünf neue Songs aufgenommen – zwei sind bereits veröffentlicht. Bei einem Plattendeal wären die Musiker nicht abgeneigt – wie wohl jede junge aufstrebende Band.

Allerdings nur, „solange alles in einer Kooperation geschieht“, verdeutlicht Nils. „Wir hätten schon Bock auf Festivals – Rock am Ring zum Beispiel.“ Aber sie wissen, dass ihre Pop-Punk-Mischung mit oft fröhlichen Rhythmen und melodramatischen Texten – dank Haupt-Songschreiber Chris – nicht unbedingt Radio-Potenzial hat. „Die Szene für unsere Musik ist definitiv da und ich denke, es gibt auch genug Platz für diese Art von Musik. Man muss nur gucken, dass man die richtigen Leute erreicht. Der Mainstream wird uns nicht hören wollen. Aber nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“, zitiert Nils lachend ein chinesisches Sprichwort.

„Es gibt viele junge Bands, die einen ähnlichen Stil haben. Es kommt nur drauf an, wie ehrgeizig, realistisch und ambitioniert man ist“, meint Chris. „Und ich glaube, wir haben schon den Funken an Ehrgeiz.“ Und ob dieser Funke auch auf die „No Music“-Meute überspringt, wird sich am Samstag zeigen.

Konzert

Kind Of Used, Lammbock, Chris Blackburger am Samstag, 24. Oktober, 20 Uhr, Kammgarn-Kasino; Karten unter www.kammgarn.de.