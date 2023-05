Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zahnlücke einer Generation: Am Sonntag ließe New Model Army das Kasino der Kammgarn beben. Mit neuen Songs, altem Biss und Rebellion in den Knochen!

Sieben. Sieben Karten waren an der Abendkasse um 20 Uhr noch übrig. Wer sich also kein Online-Ticket vorab gesicherte hatte, durfte nur noch hoffen, dass es reichte. Doch in nur wenigen Minuten war