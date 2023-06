Stürmer Nico Schauß, der bis 2025 beim FK Pirmasens unter Vertrag steht, wird nächste Saison für den Verbandsligisten TuS Hohenecken spielen. Und es kommen noch zwei FKPler zum TuS.

Schauß’ Vertrag wird für ein Jahr ausgesetzt. „Danach sehen wir weiter“, informierte Christoph Radtke, Geschäftsstellenleiter des FK Pirmasens. Der Stürmer hatte diese Saison elf Einsätze im Oberligateam, schoss dabei ein Tor, spielte allerdings in der Aufstiegsrunde keine Rolle mehr. Für die zweite Mannschaft schoss er in 18 Partien zwölf Tore.

Bei ihm hätten sich in den letzten Monaten seit seiner Vertragsverlängerungen berufliche Perspektiven aufgetan. „Nico hätte es schwer gehabt, in den nächsten Monaten regelmäßig zu trainieren. Zudem hatte er auch etwas mit der Konkurrenz in der ersten Mannschaft zu kämpfen“, erläutert der Sportliche Leiter der Pirmasenser, Marco Steil, gegenüber der