In den vergangenen Wochen und Monaten war es um die Regionalliga-Basketballer des 1. FC Kaiserslautern ruhig geworden. Nach dem pandemiebedingten Abbruch der vergangenen Saison herrschte lange Zeit ein Trainings- und Spielverbot für die Mannschaft von Trainer Mario Coursey. In der neuen Saison, die für die Roten Teufel am Samstag, 18. September, um 16.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den MTV Stuttgart in der Barbarossahalle beginnt, kann nur der Klassenerhalt das Ziel sein.

Das Konzept, mit Ex-Profi Dimitrij Kreis als Spielgestalter und dem 2,06 Meter großen slowakischen Center Milan Vago die Mannschaft neu zu strukturieren, scheiterte vergangenes Jahr schon im Ansatz.