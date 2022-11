Marcel Divivier-Schulz heißt der neue Vorsitzende des SPD-Stadtverbands Kaiserslautern. Am vergangenen Samstag wurde der Gewerkschafter auf dem Parteitag des SPD-Stadtverbandes gewählt. Das teilte die SPD mit. Der bisherige Vorsitzende Patrick Schäfer trat nicht mehr an, wurde aber in den Vorstand des Stadtverbandes gewählt. Schäfer hatte die Partei vor zwei Jahren übernommen, seit Februar führt er die Fraktion der Sozialdemokraten im Stadtrat. Neben Divivier-Schulz und Schäfer vervollständigen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Janina Eispert, und Stadtratsmitlied Johannes Barrot den neuen Vorstand. Divivier-Schulz war bisher stellvertretender Vorsitzender und wurde mit 39 von 40 Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt.